Mogelijk ster voor Fisher op Walk of Fame

ANP Mogelijk ster voor Fisher op Walk of Fame

LOS ANGELES - De overleden actrice Carrie Fisher kan postuum een ster krijgen op de beroemde Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Dat meldt Variety na onderzoek.

Door ANP - 29-12-2016, 5:37 (Update 29-12-2016, 5:37)

Fans en vakgenoten opperden het idee om de Star Wars-actrice een ster te geven op Hollywood Boulevard. Sommige fans maakten een dag na haar overlijden alvast provisorisch een ster, als eerbetoon.

Maar er gelden strikte regels over de sterren op de beroemde boulevard. Zo kan een ster inderdaad postuum worden toegekend maar pas nadat de betrokkene minimaal vijf jaar overleden is. De toekenning en plaatsing van de sterren is in handen van de Kamer van Koophandel van Los Angeles.

Mocht Fishers familie over vijf jaar toestemming krijgen voor de ster dan moeten ze wel zelf de benodigde dertigduizend dollar ophoesten voor het laten maken en plaatsen van de ster.