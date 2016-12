LaTavia depressief na vertrek Destiny’s Child

ANP LaTavia depressief na vertrek Destiny’s Child

LOS ANGELES - LaTavia Roberson ging in 2000 door een diep dal na haar gedwongen vertrek uit Destiny’s Child. De nu 35-jarige zangeres werd depressief, doet ze uit de doeken in haar memoires I Am LaTavia.

Door ANP - 29-12-2016, 9:50 (Update 29-12-2016, 9:50)

“Het was net een nare scheiding”, zei LaTavia tegen People over de breuk met Destiny’s Child. “Je bent ineens niet meer samen met je vriendinnen, de mensen waar je zo veel van hield.” LaTavia maakte deel uit van de originele bezetting van Destiny’s Child, naast Beyoncé Knowles, Kelly Rowland en LeToya Luckett.

LaTavia en LeToya werden begin 2000 vervangen omdat ze een conflict hadden met de manager van de meidengroep, Beyoncés vader Mathew Knowles. “Ik heb de groep nooit willen verlaten. Waarom zou je uit Destiny’s Child stappen? Dan ben je gek!”

Videoclip

LaTavia en LeToya werden op ‘een heel nare manier’ uit de groep gezet. “We zagen de videoclip bij Say My Name op televisie en ontdekten zo dat we niet langer deel uitmaakten van Destiny’s Child.” In de video bij Say My Name waren Michelle Williams en Farrah Franklin voor het eerst te zien naast Beyoncé en Kelly. Na een halfjaar werd ook Farrah uit de groep gezet, waarna Destiny’s Child doorging als trio.

Bijna zeventien jaar later heeft LaTavia het nog steeds moeilijk met haar gedwongen vertrek uit de succesvolle meidenroep. “Ik had problemen met het management, niet met de meiden.” Met hen heeft LaTavia naar eigen zeggen nog steeds een goede band. “Het is niet zo dat we elkaar dagelijks spreken, maar ik heb eergisteren nog gekletst met LeToya. Ik heb met Kelly gesproken en Beyoncé gezien; het is jaren geleden, maar we hebben geen mot.”