ANP Recordaantal bezoekers voor bioscoopketen Vue

AMSTERDAM - Bioscoopketen Vue heeft woensdag een recordaantal bezoekers mogen verwelkomen. Ruim 42.000 mensen bezochten een van de 21 bioscopen van de keten.

Door ANP - 29-12-2016, 10:08 (Update 29-12-2016, 10:08)

“Het is een bijzondere mijlpaal dat we zoveel bezoekers mochten ontvangen en zijn ontzettend trots op deze prestatie”, reageert Vue-directeur Ron Sterk. “We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om Vue op de kaart te zetten.”

De kerstvakantie zorgt voor een stroom aan bioscoopbezoekers in Vue-vestigingen door het hele land. Rogue One: A Star Wars Story, Sing, Fantastic Beast and Where to Find Them, Passengers en de Nederlandse bioscoophit Soof 2 trokken het meeste publiek.

Verschillende vestigingen van Vue, dat vorig jaar JT bioscopen overnam, haalden dagrecords. In Alkmaar werd eerder deze kerstvakantie al de 300.000e bezoeker verwelkomd, in Eindhoven stapte de 500.000e bezoeker over de drempel. De keten verwacht deze vakantie de 4 miljoenste bezoeker te ontvangen.