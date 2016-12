Onze Jongens ook in het buitenland hot

AMSTERDAM - De release van de nieuwe Nederlandse film Onze Jongens van Johan Nijenhuis blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. Van Turkije tot aan de Verenigde Staten krijgt de 'Nederlandse Magic Mike’ met Jim Bakkum in de hoofdrol, aandacht in de media.

Door ANP - 29-12-2016, 17:28 (Update 29-12-2016, 17:28)

Onder meer de Amerikaanse Cosmopolitan roemt de sexy looks van de hoofdrolspelers. De vrouwelijke auteur van de website Elite Daily omschrijft Onze Jongens als hotter dan het Amerikaanse origineel. Ze doet Jim zelfs een huwelijksaanzoek. Intussen vraagt Hello Giggles zich af hoe ze zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren.

Onze Jongens draait sinds donderdag in de Nederlandse bioscopen.