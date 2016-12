Rob Kardashian ontslagen uit ziekenhuis

LOS ANGELES - Rob Kardashian heeft donderdag het ziekenhuis verlaten waar hij zich een dag eerder had gemeld met diabetesklachten. TMZ filmde het vertrek van de realityster uit het ziekenhuis.

Door ANP - 29-12-2016, 20:08 (Update 29-12-2016, 20:08)

Woensdagavond ging Rob naar de spoedeisende hulp van het West Hills Medical Center bij Los Angeles. Kort daarna arriveerden zijn vriendin Blac Chyna en zijn moeder Kris Jenner apart van elkaar.

Rob meldde zich voor controle bij het ziekenhuis omdat zijn diabetes opspeelde. Volgens TMZ-bronnen verloor hij afgelopen tijd zijn controle over de diabetes door overmatig te eten als gevolg van zijn relatieproblemen met Blac Chyna. Zij beviel vorige maand van hun dochter Dream.

Rob lijdt aan type 2 diabetes, waarbij het lichaam onvoldoende reageert op insuline om suiker in het bloed af te breken. Vorig jaar december werd Rob nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in een coma was geraakt als gevolg van zijn diabetes.