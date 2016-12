Charlie Sheen smeekt om dood Donald Trump

ANP Charlie Sheen smeekt om dood Donald Trump

LOS ANGELES - Charlie Sheen heeft op Twitter fel uitgehaald naar de media vanwege de reacties op een tweet die hij eerder had geplaatst. Daarin schreef hij eerst ‘Beste God’. Daarna kwam de zin ‘Trump next, please’. Die herhaalde hij een paar keer.

Door ANP - 29-12-2016, 21:41 (Update 29-12-2016, 21:41)

Volgens media hoopte de acteur dat de pas gekozen Amerikaanse president de volgende beroemdheid zou zijn die zou overlijden. De media in Amerika doken op de tweet en spraken er schande van.

Sheen spreekt daar weer schande van in een tweet die hij nog geen dag na zijn eerste bericht verstuurde. Daarin schrijft hij dat de media stemming maken. Hij noemt de aantijgingen benepen, paranoïde en idioot. Verder stelt de acteur dat de media willens en wetens uitingen die mensen op social media plaatsen uitvergroten en verdraaien.

Of Sheen echt hoopt dat Trump overlijdt, laat hij in het midden. Hij eindigt zijn tirade met de opmerking dat de media zich nergens mee moeten bemoeien. “Ik was in gesprek met God.”