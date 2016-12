Nynke de Jong wint Nationale 2016 Test

HILVERSUM - Columnist Nynke de Jong heeft De Nationale 2016 Test gewonnen. Ze beantwoordde 21 van de 25 vragen goed en had daarmee de hoogste score onder de deelnemende bekende Nederlanders. Presentatrice Sophie Hilbrand overhandigde haar de bokaal.

Door ANP - 29-12-2016, 22:39 (Update 29-12-2016, 22:39)

Columnist Özcan Akyol eindigde als tweede in de BNN-quiz met twintig goede antwoorden. Cabaretière Soundos el Ahmadi eindigde als derde met achttien goede antwoorden op het gebied van sport, politiek en showbizznieuws. Zo was er een baby in de studio aanwezig. Het was voor de deelnemers lastig te raden dat het de zoon was van Bobbi Eden.

De topscorer van de quiz bevond zich onder het publiek in de studio. De middelbare scholier uit Apeldoorn beantwoordde 23 vragen goed. Hij miste onder meer het antwoord op de vraag in welke stad Max Verstappen de Grand Prix won.