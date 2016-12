Todd Fisher: Carrie en Debbie samen begraven

LOS ANGELES - Debbie Reynolds en Carrie Fisher worden waarschijnlijk samen begraven. Dat zegt de zoon van Reynolds en broer van Fisher, Todd tegen New York Daily News.

30-12-2016

"Dat is wat we nu willen regelen. We werken nog aan de details", aldus de rouwende Todd Fisher tegen Daily News. "Op dit moment ben ik locaties aan het bekijken", vervolgt Todd die bevestigt dat de familie wel oren heeft naar een gezamenlijke uitvaart. "Dat idee bevalt ons wel, als het mogelijk is. Ik denk dat het gepast is".

Actrice Carrie Fisher (60) overleed dinsdag aan de gevolgen van een hartstilstand. Haar moeder, actrice Debbie Reynolds (84) stierf een dag later aan de gevolgen van een beroerte. "Mijn moeder is bij mijn zus", vertelde Todd Fisher. "Ze wilde bij haar zijn. Ze zorgde altijd voor Carrie".

Todd Fisher plaatste donderdag op Twitter een tekening van zus Carrie als prinses Leia en moeder Debbie als in haar regenjas uit Singin' In The Rain. "Ik mis ze allebei zoveel. Liefde is voor altijd", was zijn onderschrift.