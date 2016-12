Film Brimstone van Koolhoven krijgt biermerk

AMSTERDAM - Brimstone, de nieuw film van regisseur Martin Koolhoven, krijgt een eigen biermerk. Cinema Brewers, een groepje cinefiele bierliefhebbers die films ‘vertalen’ naar nieuwe biersoorten, presenteert het Brimstone-bier op 9 januari tijdens de Nederlandse première van de western.

Door ANP - 30-12-2016, 8:51 (Update 30-12-2016, 8:51)

Brimstone vertelt over een vrouw (Dakota Fanning) van wie het leven in gevaar komt als zij een huiveringwekkende dominee achter zich aan krijgt. Het Brimstone-bier is een American Amber Ale geworden met bloedsinaasappel, citrahoppen en Australische hoppen. De bloedsinaasappel verwijst naar het bloed dat rijkelijk vloeit in de film. De Australische hoppen zijn een eerbetoon aan de Australische hoofdrolspeler, Guy Pearce en de citrahoppen zijn een verwijzing naar de onschuld van het vrouwelijke hoofdpersonage. “Het is echt geweldig lekker”, aldus Koolhoven. “Het is een biertje dat echt uitstekend bij de film past.”

Het bier is vanaf 12 januari op diverse plekken in het land verkrijgbaar. Brimstone draait vanaf die dag ook in de Nederlandse bioscopen. De western beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het festival van Venetië, waar de film door de critici enthousiast werd ontvangen.

Eerder maakten de Cinema Brewers ook bieren geïnspireerd op filmklassiekers als Back to the Future, Pulp Fiction en Rebel without a Cause.