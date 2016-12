Bridges of Madison County debuteert op gala

ANP Bridges of Madison County debuteert op gala

AMSTERDAM - De muziek van de Nederlandstalige versie van de musicalhit Bridges of Madison County is op 12 januari voor het eerst te horen tijdens het Musical Awards Gala. Hoofdrolspelers Lone van Roosendaal en René van Kooten zingen tijdens de ceremonie een duet uit de voorstelling, maakte producent Opus One vrijdag bekend.

Door ANP - 30-12-2016, 9:21 (Update 30-12-2016, 9:21)

Het is voor het eerst dat muziek uit de musical in Nederland te horen is. Het stuk speelt vanaf begin juni 2017 bijna vier weken in theater Het Zonnehuis in Amsterdam. Voor Van Kooten markeert de productie een bijzonder lustrum: de acteur viert zijn twintigjarig jubileum als professioneel musicalacteur. Hij maakte in 1997 zijn debuut in Miss Saigon in het Circustheater.

De musical The Bridges of Madison County is gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert James Waller en de film met Clint Eastwood en Meryl Streep. Het verhaal vertelt over de onverwachte romance tussen de Italiaanse huismoeder Francesca (Van Roosendaal) en de ongebonden fotograaf Robert (Van Kooten). Het zet hun beider wereld volledig op z’n kop. Het script is van Pulitzer Prize-winnaar Marcia Norman (The Color Purple).

Monumentaal podium

Componist Jason Robert Brown wordt gezien als een van de belangrijkste musicalvernieuwers van de afgelopen tien jaar. De regie en vertaling zijn in handen van Koen van Dijk. The Bridges of Madison County is de opvolger van Kiss of the Spider Woman en Sweeney Todd, die de afgelopen zomers met veel succes in Het Zonnehuis te zien waren.

Het monumentale podium in Amsterdam-Noord heeft hiermee enigszins de rol van theater M-Lab overgenomen, waar kleinschaliger musicalproducties konden worden gespeeld.