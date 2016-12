Docent maakte het verschil voor Viola Davis

ANP Docent maakte het verschil voor Viola Davis

LONDEN - Actrice Viola Davis, een van de favorieten voor de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol dit jaar, was vermoedelijk nooit in het vak beland zonder aansporing van een docent op de middelbare school. Dat vertelt zij in een interview met het blad Empire, dat deze week is verschenen.

Door ANP - 30-12-2016, 13:21 (Update 30-12-2016, 13:21)

“Pas toen Mr Yates mij zei 'Viola, acteur worden is echt een optie voor je' ging ik geloven dat ik mijn droom waar kon maken”, vertelt ze. Davis kwam uit een arm gezin. “Als je in armoede opgroeit heb je maar twee opties: niet dromen of heel groot dromen. Er is geen tussenweg: als je iets wilt worden, moet je daar alles voor opzij zetten.” Toen de tiener van school afkwam, had ze in eerste instantie ook geen financiële ruimte om te proberen werk te vinden als acteur. “Ik had vooral snel geld nodig, om onderdak te kunnen betalen. Maar ik werd heel ongelukkig van de studie Engels die ik had gekozen. Ik ontdekte toen dat ik niet gelukkig zou kunnen worden zonder acteren.”

Het eerste succes oogstte Davis op het podium. Een carrière in Hollywood leek lange tijd niet voor haar weggelegd. “De vraag of ik niet eens een poging moest wagen in de filmwereld, stond voor mij gelijk aan de vraag of ik niet eens een berg moest gaan beklimmen, of naar Antarctica zou moeten reizen. Ik voldeed ook niet aan het schoonheidsideaal, ik had nog nooit een schoonheidswedstrijd gewonnen.”

Huidskleur

Tegenwoordig geldt Davis, die onder meer te zien is in hitserie How to get away with Murder, als een van de grootste donkere actrices in Hollywood. Met haar rol in de toneelverfilming Fences geldt zij als een belangrijke kandidaat voor de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol dit jaar. “Er is iets aan het veranderen”, denkt de actrice. “Steeds meer Afro-Amerikaanse acteurs krijgen de aandacht die ze verdienen - en niet alleen vanwege hun huidskleur. Amerika is aan het veranderen, en dat is ook nodig. Amerika is een smeltkroes van culturen, en al die culturen moeten gehoord kunnen worden.”

Fences draait vanaf 16 februari in de Nederlandse bioscopen.