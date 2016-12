Kerststuk met Tim Kamps ook in 2017 te zien

AMSTERDAM - De kerstvoorstelling De Kleine Sneeuwman, met cabaretier Tim Kamps in de rol van engels, is ook in december 2017 in Nederland te zien. De voorstelling wordt volgend jaar in de kerstvakantie weer twee weken opgevoerd in negen Nederlandse theaters.

Door ANP - 30-12-2016, 13:23 (Update 30-12-2016, 13:23)

Dat heeft de producent van de voorstelling vrijdag gemeld. Het bijzondere muzikale sprookje is het resultaat van een Chinees-Nederlandse samenwerking. Het titelpersonage is verliefd op het balletdanseresje aan de andere kant van de kamer, maar kan zijn gevoelens niet uiten omdat hij zit opgesloten in een kleine glazen bol.

Het is de bedoeling dat de voorstelling het komend seizoen ook in diverse Chinese steden te zien is. De muziek is gecomponeerd door de Nederlandse muzikant Egon Kracht en zijn Chinese collega Xiaoqiang Yang. Alleen de rol van de engel, die het verhaal ook vertelt, wordt in beide landen door een andere acteur vertolkt omdat dit een sprekende rol is.

Tim Kamps speelde vroeger in het cabarettrio Rooyackers, Kamps en Kamps en stond een paar jaar met Arjen Lubach op het podium als het Monica Da Silva Trio. Ook regisseerde hij de komische serie Missie Aarde.