ANP Bezoekersaantal TivoliVredenburg gegroeid

UTRECHT - De Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg heeft dit jaar weer meer bezoekers getrokken. In totaal telde het podium in 2016 meer dan 925.000 bezoeken, tegenover 762.000 in 2015.

Door ANP - 30-12-2016, 15:57 (Update 30-12-2016, 15:57)

Dat heeft een woordvoerster van de zaal vrijdag gemeld. “De zaal komt nu goed op stoom”, geeft zij als verklaring. “Er worden meer evenementen naast elkaar geprogrammeerd en het publiek begint ook aan de zaal te wennen. Mensen weten ons gemakkelijker te vinden.”

De cijfers overtreffen de verwachtingen die werden geuit toen het nieuwe complex in mei 2014 de deuren opende. Toen werd gehoopt op een half miljoen bezoekers per jaar. TivoliVredenburg durft tegenwoordig naar eigen zeggen ook meer verschillende stijlen te programmeren; zo staan popfestivals naast evenementen voor klassieke muziek.