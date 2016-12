Gerard Ekdom herdenkt moeder tijdens Top 2000

HILVERSUM - Gerard Ekdom had op de laatste dag van de Top 2000 een moeilijk moment. Na het nummer She van Charles Aznavour, dat dit jaar op nummer 169 staat in de Top 2000, vertelde de Radio 2-presentator aan de luisteraars dat dit nummer werd gedraaid op de uitvaart van zijn moeder. ''Mam, wat mis ik je'', zei Gerard met een brok in zijn keel.

Door ANP - 31-12-2016, 9:17 (Update 31-12-2016, 9:17)

Charles Aznavour nam She op in 1974. Hij bracht de romantische ode uit in verschillende talen, waaronder Spaans, Frans en Duits.

De moeder van Gerard Ekdom overleed in 2005 op 53-jarige leeftijd aan de spierziekte ALS. In interviews noemt Gerard het afscheid van zijn moeder het verdrietigste moment van zijn leven. In 2014 nam Gerard deel aan de ice bucket challenge, om geld in te zamelen voor de stichting ALS.