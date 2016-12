Javier Guzman hoopt op veel kijkers

AMSTERDAM - Zaterdagavond gaat een droom in vervulling voor cabaretier Javier Guzman. Dan is zijn eerste oudejaarsconference te zien bij RTL 4. Javier hoopt dat veel mensen gaan kijken naar Zonde(r) Voornemens. “Wat ik zeg moet gehoord en gezien worden”, zegt hij stellig.

Door ANP - 31-12-2016, 9:43 (Update 31-12-2016, 9:43)

Javier noemt 2016 ‘een donker jaar’. Ook over 2017 is hij niet enthousiast. “Ik heb een donker toekomstbeeld”, zegt hij. Daarom spreekt hij de wens uit dat veel mensen de moeite nemen zijn conference te bekijken. “Ik heb de hoop dat mijn show verbindend werkt. Dat is belangrijk in een jaar waarin we zo uit elkaar zijn gegroeid.”

De conference is een paar dagen voor kerst opgenomen in Amsterdam. Javier is zaterdagavond dus gewoon vrij, maar hij weet nog niet of hij naar zichzelf gaat kijken.

Kijkcijfers

Minstens zo belangrijk als de conference zijn de kijkcijfers. Maar Guzman denkt niet dat hij zondagochtend de wekker zet om te kijken hoeveel mensen naar hem hebben gekeken. “Natuurlijk wil ik veel kijkers trekken, maar ik kan er nu toch niks meer aan doen.”

Overigens zijn de reacties lovend van de mensen die de try-outs van Zonde(r) Voornemens hebben gezien. "Dat geeft me echt vleugels”, zegt Javier. “Het is fijn als mensen je laten weten dat de conference ze aan het denken heeft gezet of dat ze nog steeds moeten lachen om een van mijn grappen.” Daaraan merkte Guzman dat een oudejaarsconference veel meer impact heeft dan de sinterklaasconferences die hij heeft gedaan. “Dit is echt Premier League.”