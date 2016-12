Nicole Buch maakt nieuwe bajesserie

ANP Nicole Buch maakt nieuwe bajesserie

HILVERSUM - Nicole Buch komt met nieuwe afleveringen van haar gevangenisserie Buch buiten de Bajes. Ze volgt veelplegers van delicten die veel impact hebben gehad op weg naar een nieuw leven buiten de gevangenis.

Door ANP - 31-12-2016, 11:38 (Update 31-12-2016, 11:38)

Nicole begon de serie een paar jaar geleden met haar man Menno. Na zijn overlijden in 2014 zette ze de reeks voort. In de nieuwe serie komt de roofoverval die Nicole en Menno in 2014 kregen te verwerken. In De Telegraaf vertelt ze over die aangrijpende gebeurtenis. “We zaten gevangen in ons eigen huis. Menno werd tegen de grond gegooid en kreeg een priem in zijn nek. Tegenover mij stond iemand met een breekijzer. Een ander richtte een pistool beurtelings op mij en op Menno”, vertelt ze. Uiteindelijk gaf het stel de horlogeverzameling van Menno aan de overvallers. Die vluchtten en zijn tot op heden niet gepakt.

Vanuit haar eigen ervaring zoekt Nicole in Buiten de Bajes naar hetgeen de daders van zulk soort overvallen bezielt. “Het zijn natuurlijk klootzakjes als ze zo een pistool op je hoofd zetten.” In haar programma confronteert Nicole daders met de gevolgen die hun misdrijven voor de slachtoffers hebben.

Ze verdiepte zich ook in de achtergronden van de overvallers. Daaruit leerde ze dat het heel belangrijk is dat mensen echte kansen krijgen in het leven. De veelplegers die ze sprak, komen vaak uit gebroken gezinnen. Hun thuissituatie brengt ze in de problemen. “Als jij nooit leert om je wekker te zetten, je agenda bij te houden en je groeit zonder thuishaven op, kom je op straat in een andere omgeving terecht”, legt ze uit. “Ze hebben geen idee dat in Nederland een inkomen van 1500 euro normaal is. Zij rekenen: dat heb je ook bij elkaar als je twee, drie dagen ergens naar binnenrent.”