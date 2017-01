Van Muiswinkel gooit show om na roerig 2016

AMSTERDAM - Erik van Muiswinkel moest ondanks dat hij het theater ingaat met zijn ‘oude’ theatershow De olieworstelaar volop aan de slag. Vanwege het roerige 2016 herschreef de cabaretier het grootste deel van de voorstelling waarmee hij vorig seizoen door Nederland trok. “Het voorjaar van 2016 lijkt tien jaar geleden”, stelt Erik.

Door ANP - 1-1-2017, 10:09 (Update 1-1-2017, 10:09)

“In een halfjaar tijd is Dafne Schippers onttroond als onaantastbare sprintkampioene, is Turkije weer een dictatuur geworden, lijkt Engeland de EU te gaan verlaten, is Nederland een Formule 1-macht, ruilt het vrije Westen de meest charismatische leider van de afgelopen decennia in voor een brullende demagoog en gaan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in Nederland over de plaats van Zwarte Piet in de islam”, somt Erik moeiteloos op.

De cabaretier schaafde het nodige bij aan De olieworstelaar, de voorstelling waarmee hij vanaf 11 januari weer in de theaters staat. Tot en met 11 mei toert Erik door Nederland. Stops in onder meer Den Haag, Roermond en Amsterdam staan in zijn agenda.