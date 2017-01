Krystl duikt fris het nieuwe jaar in

ANP Krystl duikt fris het nieuwe jaar in

ZANDVOORT - Krystl is met een frisse neus begonnen aan 2017. De Bottles-zangeres nam in Zandvoort deel aan de traditionele Nieuwjaarsduik.

Door ANP - 1-1-2017, 16:32 (Update 1-1-2017, 16:32)

“Yessss we did it!”, schreef Krystl op Instagram bij een foto waarop ze in bikini met muts op staat. “Holy wat koud.” De zangeres wenste haar volgers de beste wensen. “Maak er een mooi jaar van!”

Haar fans hebben respect voor Krystls frisse duik. In de reacties op de foto wordt ze een topper en een bikkel genoemd.

Ook in Scheveningen vond zondag weer een Nieuwjaarsduik plaats. Daar was het zeewater zo’n 7 graden. Door de wind lag de gevoelstemperatuur rond het vriespunt.