ANP Niek: minder gelul, meer muziek op de radio

AMSTERDAM - Niek van der Bruggen stond maandagochtend al vroeg naast zijn bed. “Of eigenlijk laat, 04.00 uur”, zegt de kersverse ochtendjock van Radio Veronica tegen BuzzE. Hoewel het even wennen is, staat Niek met alle liefde ‘zo laat’ op. “Als je iets doet wat je heel leuk vindt, kom je daar graag voor uit je bed.”

Door ANP - 2-1-2017, 6:02 (Update 2-1-2017, 6:02)

Hoe zijn ochtendshow gaat klinken, is voor Niek de komende tijd nog zoeken. Maar één ding is duidelijk. “We gaan veel muziek draaien. Geen oeverloos gelul of geneuzel met een sidekick over het weekeinde, dat wordt al zo veel gedaan. We gaan voor meer vaart en veel hits in de ochtend.” De interviews die Niek doet, gaan over ‘dingen die onze luisteraars bezighouden’. “Bijvoorbeeld voetbal, of Formule 1.”

Niek is vanaf maandag elke werkdag tussen 06.00 uur en 10.00 uur te horen op Radio Veronica, dat met de ingang van het nieuwe jaar voor een andere programmering kiest. De nadruk ligt niet langer op muziek uit de jaren tachtig en negentig, maar op pop- en rockhits. “We beginnen in feite bij een nieuw radiostation en maken met z’n allen een nieuwe start. Dat is leuk, het wordt heel dynamisch. Het kan best dat we in maart een heel ander programma maken dan in januari. Maar het uitgangspunt blijft: veel muziek draaien.”

Krabben

Nu hij zijn eigen ochtendshow op de Nederlandse radio heeft, gaat voor Niek een langgekoesterde wens in vervulling. “Ik heb altijd al graag een ochtendshow willen maken. Je bent onderweg voordat iedereen wakker wordt en je bent de eerste die ze horen als ze de radio aanzetten.”

Helemaal nieuw is een vroege show niet voor Niek. Hij viel op 538 in voor Edwin Evers, ‘maar dat was natuurlijk maar voor even’, en presenteerde een ochtendshow op Dolfijn FM. “Dat was wel echt iets heel anders. Het was op Curaçao. Daar sta je ook vroeg op, maar dan ga je met 38 graden Celsius in je korte broek naar de studio. Daar sta je niet te krabben.”

Wat dat betreft wordt het de eerste weken wennen, schat Niek in. “Ik krijg toch een heel ander dagritme. Ik mag waarschijnlijk straks de kids van school halen, boodschappen doen en koken”, grapt de dj, die sinds 2012 een relatie heeft met presentatrice Froukje de Both. “Het is even wennen, maar als ik eenmaal mijn ritme heb gevonden is het ook wel weer een voordeel. Je moet vroeg uit bed, maar dan heb je wel veel aan je dag.”