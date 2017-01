Jan Keizer opgelucht het nieuw jaar in

VOLENDAM - De jaarwisseling had voor Jan Keizer een diepere betekenis, omdat hij kort geleden schoon werd verklaard van een agressieve vorm van prostaatkanker. ''Er is zoveel stress van me afgevallen'', zegt de Volendamse zanger in De Telegraaf. ''Het is toch een heerlijk gevoel als je nu zeker weet dat alles weer in orde is."

Door ANP - 2-1-2017, 8:50 (Update 2-1-2017, 8:52)

Jan (67) had veel vertrouwen in de Duitse kliniek in Gronau, waar zijn prostaat werd verwijderd en hij in december kreeg te horen dat zijn bloedwaarden weer normaal zijn. Dat was een hele opluchting. "Ik kan je wel zeggen dat ik als gevolg van de stress mijn stem deels kwijt was'', onthult de zanger, die eerder werd geopereerd aan zijn hart, nieren en blindedarm.

''Ik heb het allemaal ondergaan en overleefd. Mij krijgen ze er niet meer onder en ik wil er nog heel wat jaren aan vast plakken. Maar ja, je beseft natuurlijk wel dat je het grootste deel van je leven al achter de rug hebt."