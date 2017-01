Zanger Don McLean ontkent verloving

LOS ANGELES - De Amerikaanse singer-songwriter Don McLean ontkent verloofd te zijn met het 22-jarige model Paris Dylan. De 71-jarige zanger, vooral bekend van het nummer American Pie, reageert daarmee op foto's die het model op sociale media plaatste van hun samen op Hawaï. Daar brachten ze samen de kerstdagen door.

Door ANP - 2-1-2017, 10:26 (Update 2-1-2017, 10:26)

''Aloha en vrolijk kerstfeest van Donny en mij'', schreef zij bij de foto's waarop te zien was dat ze een glimmende ring draagt. De twee hebben echter alleen een zakelijke relatie met elkaar, meldt TMZ. Paris blijkt voor Don de sociale media te verzorgen.

Don McLean is afgelopen jaar gescheiden van zijn vrouw Patrisha, nadat hij in januari werd opgepakt op verdenking van huiselijk geweld in hun huis in de Amerikaanse staat Maine. Hij kreeg een verbod opgelegd om nog contact met zijn vrouw op te nemen. Ze waren dertig jaar getrouwd en hebben twee kinderen.