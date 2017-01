Dakota Fanning naar première Brimstone

AMSTERDAM - Hollywoodster Dakota Fanning woont maandag 9 januari de Nederlandse première bij van de film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven. Ook de Britse actrice Emilia Jones komt volgende week naar de première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Dit kondigde distributeur Paradiso Filmed Entertainment maandag aan.

Door ANP - 2-1-2017, 12:08 (Update 2-1-2017, 12:08)

De Engelstalige westernthriller, met Dakota Fanning, Kit Harington, Carice van Houten en Guy Pearce in de hoofdrollen, is vanaf 12 januari in de Nederlandse bioscopen te zien.

De film vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Pearce) in haar leven verschijnt.

Brimstone beleefde in september de wereldpremière tijdens het filmfestival van Venetië. Ook op het Toronto International Film Festival werd de film vertoond.