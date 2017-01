Nieuwe woning voor Shelley en Amy van O’G3NE

ROTTERDAM - De tweelingzusjes Shelley en Amy Vol van O’G3NE kunnen zich in hun nieuwe appartement in Rotterdam voorbereiden op het Eurovisiesongfestival in Kiev. Maandag kregen ze de sleutels van hun nieuwe optrekje en kunnen ze beginnen met inrichten en verhuizen.

Door ANP - 2-1-2017, 12:54 (Update 2-1-2017, 12:54)

"Sleutels van ons appartement gekregen, het is van ons!!!!'', schrijven de twee zangeressen op Instagram. "Home sweet home". Daarna deelde Shelley een video van het spectaculaire uitzicht, de skyline van Rotterdam.

Lisa Vol, het derde lid van de meidengroep, gaat binnenkort samenwonen met haar Vlaamse vriend Ergin Arslanbas. Eind oktober tekenden ze het contract. "Trots op ons prachtige appartement... we gaan begin 2017 samenwonen'', schreef Lisa.