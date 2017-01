Jan Slagter stopt presentatie Geheugentrainer

HILVERSUM - Jan Slagter stopt met de presentatie van MAX Geheugentrainer. Hij laat zijn portie hersengymnastiek voortaan over aan Hallo Nederland-presentatrice Mascha de Rooij. Zij presenteert het programma sinds maandag afwisselend met Pauline Spiering.

Door ANP - 2-1-2017, 14:59 (Update 2-1-2017, 14:59)

Jan Slagter: "Ik heb genoten van de bijna tien jaar dat ik MAX Geheugentrainer presenteerde. Onze omroep blijft groeien en inmiddels is de combinatie met mijn andere werkzaamheden bij MAX simpelweg niet meer te maken. Met Mascha de Rooij hebben we een toppresentatrice in huis, en ik ben blij dat zij naast haar werkzaamheden voor Hallo Nederland óók de Geheugentrainer gaat doen.”

De MAX-directeur verdwijnt niet van het scherm. “Zo blijf ik te zien in programma’s als MAX Maakt Mogelijk, Missie MAX en presenteer ik ook komende periode weer diverse locatie-uitzendingen.”