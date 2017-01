Vengaboys-matroos gaat trouwen

BERLIJN - Robin Pors, de zingende matroos uit de Vengaboys, is het nieuwe jaar goed begonnen. Zijn vriend Silvain heeft hem ten huwelijk gevraagd. "En ik heb ja gezegd", schrijft Robin op zijn Facebook-pagina.

Door ANP - 2-1-2017, 18:28 (Update 2-1-2017, 18:28)

Miljoenen mensen waren getuigen van het moment want Silvain vroeg Robin live op de Duitse televisie, kort nadat de klok twaalf uur had geslagen. De Vengaboys traden op oudejaarsavond op bij de Brandenburger Tor, waar de jaarlijkse oudejaarsshow van ZDF wordt gemaakt. Wanneer Robin en Silvain gaan trouwen is niet duidelijk.

Robin is de originele matroos uit de Vengaboys. In 1999 verliet hij de groep maar sinds 2009 treedt hij weer met zijn oude bandmaten op. De Vengaboys geven nog altijd shows over de hele wereld. In november werd de tien miljoenste bezoeker van hun concerten verwelkomd.