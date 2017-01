Tino Martin droomt al van Amsterdam Arena

ANP Tino Martin droomt al van Amsterdam Arena

DEN HAAG - De Haagse volkszanger Tino Martin staat op 10 juni in de Ziggo Dome, maar droomt nu al van een volgende stap en dat is de Amsterdam Arena. ''Ik zeg niet dat ik het ga halen, maar als je vraagt wat ik wil bereiken dan is dat het. Misschien lukt het me, misschien niet, maar ik ga er vol voor'', zegt Tino in De Telegraaf.

Door ANP - 3-1-2017, 8:18 (Update 3-1-2017, 8:18)

De Edison-winnaar gaf vorig jaar 250 optredens, waaronder zijn concert in de Heineken Music Hall. ''Mensen vinden dat het heel snel is gegaan met mij, maar dan kijken ze naar de afgelopen drie jaar. Vergeet alleen niet dat ik ook tien jaar gezongen heb zonder muziek uit te brengen. Die kilometers hebben echt wel geholpen'', zegt de Hagenees.

''Het heeft wat jaartjes geduurd voor ik van het succes mocht proeven, maar sindsdien is de vraag: hoe hou ik dat vol? Want succes vasthouden is misschien nog een grotere kunst dan dat niveau bereiken. Ik heb als mens nooit achterover kunnen leunen, dus ook nu niet. Het blijft investeren, plannen en verder dromen geblazen."