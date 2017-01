Henry Schut of Maxim Hartman in Men's Health

ANP Henry Schut of Maxim Hartman in Men's Health

AMSTERDAM - Henry Schut (40) en zijn collega Maxim Hartman (53) strijden tegen elkaar met als doel op de cover van het septembernummer van Men's Health te komen. Ze hebben zes maanden de tijd om te trainen, want begin juli is de fotoshoot.

Door ANP - 3-1-2017, 8:51 (Update 3-1-2017, 8:51)

"Het is nu al een obsessie voor hem. Maar ik denk dat hij een burn-out krijgt omdat hij zichzelf zo graag wil bewijzen'', zegt Maxim over zijn collega van NOS Eredivisie op vrijdag. "Ik ken Henry niet echt goed, maar ik denk dat hij behoorlijk onzeker en kwetsbaar is”, zegt Maxim op de website van het fitnessblad.

Maxim denkt te winnen door harder te trainen dan Henry, die meer dan drie keer per week in de sportschool te vinden is. Henry denkt er uiteraard anders over: ''Maxim is te wispelturig. We gaan dit aan voor een periode van een half jaar. Dat past niet in zijn spanningsboog. Veel te lang voor hem."