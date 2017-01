Van Gerwen wint ook bij de kijkcijfers

ANP Van Gerwen wint ook bij de kijkcijfers

AMSTERDAM - Het optreden van darter Michael van Gerwen in de WK-finale heeft maandagavond bijna 2,2 miljoen tv-kijkers getrokken. De uitzending op RTL7 was daarmee het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 3-1-2017, 9:58 (Update 3-1-2017, 9:58)

Van Gerwen veroverde in de eindstrijd in Londen het WK-goud door titelhouder Gary Anderson uit Schotland te onttronen: 7-3.

Met ruim 2 miljoen kijkers eindigde het NOS Journaal als tweede in de kijkcijfertop 25. Goede Tijden Slechte Tijden werd derde op die lijst met dik 1,4 miljoen belangstellenden.

Het nieuwe RTL4-programma Helemaal het einde begon maandag met 899.000 kijkers. Daarmee staat het realityprogramma, waarin Nederlandse gezinnen worden gevolgd die in Chili een nieuw bestaan opbouwen, op de elfde plaats in de lijst van best bekeken tv-programma's.