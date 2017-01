Ray J casht met deelname Big Brother

LONDEN - Ray J gaat flink geld verdienen met zijn deelname aan de Britse show Celebrity Big Brother. Volgens TMZ krijgt de zanger en acteur liefst 1 miljoen dollar op zijn bankrekening gestort.

Door ANP - 3-1-2017, 16:52 (Update 3-1-2017, 16:52)

Daarmee is de kous nog niet af. Ray J krijgt daar bovenop nog 30.000 dollar voor hotelovernachtingen en om heen en weer te vliegen vanuit de Verenigde Staten. Zijn manager wil de bedragen tegenover de entertainmentsite niet bevestigen, maar TMZ baseert zich op documenten van de productie.

De spraakmakende show is alweer toe aan zijn negentiende seizoen. Ray J is de meest in het oog springende naam.