Avicii kondigt 'beste album uit carrière' aan

STOCKHOLM - Avicii mag dan uitgedraaid zijn sinds de zomer, de Zweedse dj is niet van plan om in het komende jaar stil te zitten. Sterker nog: hij wil een nieuw album uitbrengen.

Door ANP - 3-1-2017, 23:54 (Update 3-1-2017, 23:54)

"2016 was voor velen een zwaar jaar, maar we kunnen opnieuw beginnen. Mijn goede voornemen is om het beste album uit mijn carrière te maken", schrijft Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heet, op Instagram.

In april verbaasde Avicii, bekend van hits als Wake Me Up en Hey Brother, vriend en vijand door aan te kondigen nooit meer op tournee te gaan vanwege zijn gezondheid. Eind augustus draaide hij zijn laatste set op Ibiza. De Zweed zei wel actief te willen blijven in de muziek.