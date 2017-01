Johnny Depp haalt weer uit naar Amber Heard

ANP Johnny Depp haalt weer uit naar Amber Heard

LOS ANGELES - Amber Heard houdt haar scheiding van Johnny Depp op om langer in de belangstelling te staan. Dat beweert de acteur volgens E! in rechtbankpapieren.

Door ANP - 4-1-2017, 4:54 (Update 4-1-2017, 4:54)

De actrice diende volgens de site een klacht in bij de rechtbank omdat Johnny nog niet het hele bedrag uit hun schikking zou hebben overgemaakt, en haar bovendien geen toegang zou geven tot hun huizen, waardoor zij het zonder haar deel van de meubels moet stellen. Ook zou hij weigeren de auto van Amber op haar naam te laten zetten."

De advocaten van Johnny reageerden deze week. "Haar verzoek is wettelijk gezien onnodig en dient alleen maar om haar hernieuwde media-aandacht te geven en haar reputatie op te hangen aan die van Johnny", zou er in de papieren staan. "Het is zonde van de beperkte tijd van de rechtbank en een schaamteloze poging de juridische kosten te verhogen."