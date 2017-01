Lena Dunham trots op coverfoto met cellulitis

LOS ANGELES - Girls-ster Lena Dunham heeft tijdschrift Glamour bedankt voor haar coverfoto waarop cellulitis is te zien op haar been.

Door ANP - 4-1-2017, 5:41 (Update 4-1-2017, 5:41)

De actrice schrijft dat ze op de middelbare school weleens last had van pesters, maar dat dat verbleekte bij de reacties die op haar posts op Instagram komen. "Ik vind het pijnlijk voor de meisjes zoals ik die die commentaren lazen."

Lena wil met de foto op de cover van Glamour een statement maken. "Daar staat mijn lichaam, zonder photoshop, de imperfectie van mijn dij duidelijk zichtbaar. Of je het op politiek gebied met mij eens bent of niet, of je mijn show leuk vindt of niet; mijn lichaam is geen schietschijf. Dat is niemand, en er is plek genoeg in onze populaire cultuur om iedereen zich mooi te laten voelen."

Haters zullen in 2017 met een intelligentere en creatievere manier moeten komen om af te kraken, aldus Lena, "want wij laten ons niet meer bang maken door anonieme pesters en gemene blogs." De actrice besluit met het dankje aan Glamour, dat haar cellulitis de boodschap laat verspreiden.