Kees van der Spek is ‘een watje’

AMSTERDAM - Als rechterhand van Peter R. de Vries en maker van programma’s als Oplichters in het buitenland en Moord of zelfmoord? lijkt Kees van der Spek koelbloedig, maar niets is minder waar. “Nee joh, ik ben echt een watje!”, zegt hij woensdag in het AD.

Door ANP - 4-1-2017, 8:07 (Update 4-1-2017, 8:07)

Kees is naar eigen zeggen snel emotioneel. “Misschien heef het wel iets met leeftijd te maken of met het feit dat ik kinderen heb”, zegt de presentator. “Ik jank snel tijdens films. Zo stoer ben ik niet. Ik ben alleen niet gauw bang, dat is het.”

Zijn gebrek aan angst komt door de vele reizen en verhuizingen die Kees achter de rug heeft. “Misschien helpt dat ja, dat je meer hebt gezien en meegemaakt. Ik ben hooguit wel eens bang voor drugs in mijn eten.”

Ook zijn vrouw en kinderen maken zich geen grote zorgen als Kees voor zijn programma’s op reis is. “Als ik iets ‘engs’ ga doen voor werk, meld ik dat nooit van tevoren. Altijd pas achteraf. Die afspraak hebben we met elkaar gemaakt.”

In zijn nieuwe programma Moord of zelfmoord?, dat vanaf 8 januari te zien is, onderzoekt Kees of er na een plotseling overlijden misschien sprake was van een misdrijf. “Ik krijg er meer handigheid in”, zegt Kees over het presenteren. “Maar ik vind mezelf nou geen toppresentator. SBS vindt het kennelijk goed genoeg.”