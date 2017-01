Kilo's vliegen eraf bij Emma Thompson

ANP Kilo's vliegen eraf bij Emma Thompson

LONDEN - Emma Thompson is in zes weken tijd flink wat kilo's kwijt geraakt. De Britse actrice heeft dat vooral te danken aan haar personal trainer en diëtist Louise Parker, zegt ze tegen de Daily Mail.

Door ANP - 4-1-2017, 23:27 (Update 4-1-2017, 23:27)

De 57-jarige Emma loopt volledig weg met Parker, die ook prins Williams vrouw Kate persoonlijk begeleidt. "Louise is de enige die ik vertrouw. Ze is niet heilig maar op miraculeuze wijze krijgt ze mijn kont in de juiste vorm en weet het ook nog zo te houden."

Mogelijk moet ze nu behoorlijk wat nieuwe kleren kopen. Emma zegt dat haar kleren nu twee maten kleiner moeten zijn.