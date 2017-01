Onenigheid over getuigen in zaak Cosby

PHILADELPHIA - De advocate van veel vrouwen die Bill Cosby beschuldigen van misbruik, heeft woensdag gereageerd op aantijgingen van het juridische team van de komiek, dat zij haar klanten heeft gemanipuleerd.

Door ANP - 5-1-2017, 5:38 (Update 5-1-2017, 5:38)

Voor de zaak van universiteitsmedewerker Andrea Constand tegen de gevallen televisiester kan beginnen, moet een rechter bepalen of meer van Cosby's beschuldigers mogen getuigen tijdens het proces. De openbaar aanklager heeft dat verzoek ingediend, omdat hij wil laten zien dat er een patroon zit in het gedrag van de komiek. Zo'n vijftig vrouwen hebben inmiddels gemeld dat zij door Cosby zijn gedrogeerd, alvorens hij seks met ze had.

De advocaten van de acteur lieten weten maar één overeenkomst te zien tussen Constand en de dertien vrouwen die zouden getuigen in de zaak: hun advocaat Gloria Allred. "Zij heeft de verhalen van de vrouwen gekneed, hen in de zaak gesleurd en opgediend aan de aanklager", zo staat in het bezwaar van het team.

Vingerafdruk

"De verdediging lijkt zijn best te doen de aandacht af te leiden van het criminele gedrag van de heer Cosby, door erop te hameren dat verschillende beschuldigers ervoor kozen zich door mij te laten vertegenwoordigen", verweerde Allred zich woensdag tegenover The Hollywood Reporter. "De vingerafdruk op al deze zaken is echter niet die van mij, maar van de heer Cosby, die ervan wordt beschuldigd de getuigen seksueel misbruikt te hebben toen zij onder invloed waren en daardoor niet in staat toestemming te geven."

Het proces tegen Cosby inzake Andrea Constand start komend voorjaar.