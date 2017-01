Loes Haverkort de bak in voor Celblok H

ANP Loes Haverkort de bak in voor Celblok H

AMSTERDAM - Loes Haverkort gaat vrijwillig achter tralies. De actrice is te zien in het vierde seizoen van Celblok H. De nieuwe reeks van de gevangenisserie is vanaf maandag 9 januari te zien op SBS6.

Door ANP - 5-1-2017, 12:13 (Update 5-1-2017, 12:13)

“Toen Celblok H op mijn pad kwam, was ik meteen heel enthousiast”, zegt Loes, die de drugsverslaafde ex-prostituee Anouk van Dam speelt. “Ik mag in deze geweldige serie een heftige rol spelen en samen met Isa Hoes de gevangenis in. Het was een mooie uitdaging voor mij en alles bij elkaar is het een bijzonder spannend seizoen geworden.”

Celblok H, waarin Isa Hoes de hoofdrol vertolkt, is gebaseerd op de Australische serie Wentworth. In Nederland volgen gemiddeld ruim een miljoen televisiekijkers elke week het wel en wee van de bewoonsters van de vrouwengevangenis.