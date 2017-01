Tweede deel Blaudzuns Jupiter komt in maart

ANP Tweede deel Blaudzuns Jupiter komt in maart

AMSTERDAM - Blaudzun heeft donderdag de komst van een nieuw album aangekondigd. Jupiter Part 2 verschijnt op 3 maart, maakte de singer-songwriter bekend via social media.

Door ANP - 5-1-2017, 15:07 (Update 5-1-2017, 15:07)

Blaudzun kondigde afgelopen zomer aan dat hij aan een drieluik werkte. “Een collectie liedjes in losse delen”, omschreef Johannes Sigmond het destijds. “Drie albums die op verschillende momenten worden gemaakt en uitgebracht. Jupiter is in zekere zin een album in wording, en dat blijft zo totdat het laatste deel verschijnt.”

Het eerst deel verscheen in oktober. Vlak voor de jaarwisseling verraste Blaudzun zijn fans met het nummer Mud, dat op het tweede deel van Jupiter staat. Via social media deelde de zanger donderdag een video waarin stukjes van nog meer nieuwe nummers te horen zijn.

Blaudzun presenteert Jupiter Part 2 zaterdag 4 maart in TivoliVredenburg. Tijdens Eurosonic speelt hij volgende week al een aantal nieuwe nummers. Wanneer het derde deel van Jupiter verschijnt, is nog niet bekend.