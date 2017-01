André Hazes bang voor nieuwe jaar

AMSTERDAM - Andre Hazes jr. heeft zo'n succesvol jaar achter de rug dat hij een beetje vreest voor wat hem in 2017 staat te wachten. "Ik ben een beetje bang nu het nieuwe jaar is begonnen. Het kan eigenlijk alleen maar slechter gaan", zei de zanger in RTL Boulevard.

Door ANP - 5-1-2017, 19:23 (Update 5-1-2017, 19:23)

Vooralsnog heeft André geen reden tot klagen. "Ik ben heel dankbaar, het wordt me gegund. Het gaat gewoon allemaal supergoed", aldus de zanger, die komend weekeinde tweemaal in AFAS Live, de voormalige Heineken Music Hall, staat.

In het komende jaar neemt André wel een beetje gas terug. Zo kan hij ook vaker bij zijn gezin zijn. "Ik ga minder doen. Minder schnabbelen en vaker grote dingen."