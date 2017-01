Katie Holmes en Jamie Foxx samen 2017 in

MIAMI - Katie Holmes en Jamie Foxx vierden samen romantisch de jaarwisseling in Miami, weet Us Weekly. En daarmee lijkt hun relatie een stuk serieuzer dan werd aangenomen.

Door ANP - 6-1-2017, 5:49 (Update 6-1-2017, 5:49)

Holmes (38) en Foxx (49) zijn volgens spionnen van het blad op 30 december samen uit eten gegaan aan het strand. Op oudjaar zijn de twee op stap gegaan en bezochten ze de nachtclub Soho House.

Het stel is aan het daten sinds oktober 2013 en werd tijdens de jaarwisseling gespot toen ze hand in hand wandelden. "Het is heel serieus", laat een bron weten. Het dochtertje van Holmes en haar ex Tom Cruise, de 10-jarige Suri, zou inmiddels ook van de relatie tussen Foxx en haar moeder afweten.

Het romantische uitje met de jaarwisseling volgt op een tripje naar Cabo San Lucas in Mexico, in november 2016. Dat was een verrassing van Foxx voor de verjaardag van de Batman Begins-actrice. De tortelduifjes verbleven toen in het Las Ventanas Paraíso resort, dat te boek staat als een van de meest exclusieve resorts van Mexico.