Broadway dimt lichten voor Fisher en Reynolds

NEW YORK - De theaters op Broadway in New York doen vrijdagavond een minuut hun markante verlichting uit als eerbetoon aan de overleden actrices Carrie Fisher en Debbie Reynolds.

Door ANP - 6-1-2017, 6:57 (Update 6-1-2017, 6:57)

Zowel moeder Reynolds als Fisher maakten hun debuut op Broadway. Voor Reynolds was dat in 1973 in de musical Irene over een immigrante en winkelbediende in New York. Reynolds werd zelfs genomineerd voor een Tony Award voor haar rol in de musical.

Fisher maakte een klapper op Broadway in 2009 met haar one-woman show Wishful Drinking, een comedy over haar strijd tegen de drugs en alcoholisme.

"Debbie en Carrie waren entertainers pur sang en maakten fans blij over de hele wereld: op het podium, op het witte doek en op papier. Hun talent om het publiek in vervoering te brengen, te laten lachen of huilen, zal worden onthouden", aldus Charlotte St. Martin van de vereniging van theaters op Broadway.