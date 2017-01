Radiopartner prijst lef Kimberley Klaver

ROTTERDAM - Stephan Bouwman vindt het stoer dat actrice Kimberley Klaver straks met hem een middagshow op Qmusic maakt. “Het getuigt van lef dat ze dit gewoon doet!”, zegt Stephan in het AD over zijn nieuwe radiopartner.

Door ANP - 6-1-2017, 8:07 (Update 6-1-2017, 8:07)

Stephan zocht een vrouwelijke sidekick voor zijn radioprogramma. “Het leek me te gek om de show samen met een vrouw te doen, ook omdat ik nu eenmaal een betere chemie heb met vrouwen dan met mannen. Vraag me niet waarom.” Met Kimberley, bekend van rollen in Spangas en Verliefd op Ibiza, had hij ''verreweg de beste klik''. “En die combinatie lijkt me leuk: de radionerd versus de beginneling.”

Met zijn eigen show gaat Stephan voor echtheid in de ether. “Wat me opvalt aan het huidige radiolandschap: iedereen is zo grappig. Ik wil ook serieuzer durven zijn. Je mag daarbij alles van me weten”, zegt de dj, die naar eigen zeggen ''nu eenmaal niet zo grappig'' is.

Stephan heeft het niet alleen druk met zijn dagelijkse radioprogramma, hij doet ook mee aan The Voice of Holland. Vrijdagavond is te zien of hij het tot de liveshows weet te schoppen. Mocht het zover komen dat Stephan ooit moet kiezen tussen een carrière als dj of zanger, kiest hij voor de radio. “Bij de radio kan je zelf muziek maken, maar op het podium kan je niet ook radio maken.”