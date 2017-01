Vijfde kleinkind Hans Kazàn nu al bijzonder

AMSTERDAM - Het vijfde kleinkind van Hans Kazàn wordt op een heel bijzondere datum verwacht, vertelt de goochelaar vrijdag in De Telegraaf. Zijn dochter Lara is uitgerekend op 5 maart, dezelfde datum waarop in 1979 Hans’ dochter Maaike geboren had moeten worden.

Door ANP - 6-1-2017, 8:39 (Update 6-1-2017, 8:39)

Het liep echter anders en Maaike kwam al op 19 februari ter wereld. Het meisje bleek een ernstige hersenbeschadiging te hebben en werd niet ouder dan drie jaar. “Ze komt nog regelmatig ter sprake en natuurlijk vraag je je af hoe ze nu zou zijn, bijna 38 jaar oud.”

Toen Hans en zijn vrouw Wendy te horen kregen dat hun vijfde kleinkind begin maart wordt verwacht, moesten ze beiden even slikken. “Wendy en ik zijn heel nuchter, maar toch krijgen we hier kippenvel van. Toeval bestaat niet, maar toch, stel dat Lara ook bevalt op 19 februari, dan weet ik zeker dat er veel meer is tussen hemel en aarde.”