Ed Sheeran brengt twee nieuwe singles uit

ANP Ed Sheeran brengt twee nieuwe singles uit

LONDEN - Ed Sheeran is terug. Na twee jaar radiostilte bracht de Engelse singer-songwriter vrijdag twee nieuwe singles uit, Castle On The Hill en Shape Of You.

Door ANP - 6-1-2017, 9:46 (Update 6-1-2017, 9:46)

“Omdat ik een tijdje weg ben geweest twee singles in plaats van één”, twitterde Ed vrijdagochtend. Nadat de 25-jarige zanger zijn nieuwe muziek uitbracht was #WelcomeBackEd trending topic op Twitter. Castle On The Hill en Shape Of You staan op het derde studioalbum van Ed, dat later dit jaar verschijnt. De plaat heet ÷ (divide) en is de opvolger van + uit 2011 en x uit 2014.

“Castle On The Hill is een liefdesliedje voor Suffolk”, zei Ed op BBC Radio 1. Hij groeide op in het Engelse graafschap. “Ik geloof niet dat iemand dat eerder heeft gedaan.” De videoclip bij het nummer, die later verschijnt, is opgenomen in Suffolk. De figuranten in de clip zijn leerlingen van Eds middelbare school.

Schip

Shape Of You, over een ontluikende romance, schreef Ed met Rihanna in zijn achterhoofd. “Maar toen ik het zong kon ik me niet voorstellen dat Rihanna het ooit zou zingen, dus heb ik het nummer zelf gehouden.”

Ed was van plan in september al met nieuw materiaal te komen, maar besloot nog een paar maanden te wachten omdat er in het najaar altijd al veel nieuwe muziek verschijnt. De opnamen voor ÷ vonden in verschillende landen plaats. Ed kondigde in december 2015 aan dat het stil rondom hem zou worden omdat hij meer van de wereld wilde zien. Tijdens het reizen werkte Ed aan nieuwe muziek, wat onder meer betekende dat hij een studio inrichtte op een Filipijns schip. “Ik heb tijdens mijn trip foto’s gemaakt en gezongen.”