'Clip Lazarus gaat niet over ziekte Bowie'

LONDEN - David Bowie wist tijdens de opnamen van de videoclip van Lazarus niet dat hij terminaal was. De zanger was al bezig met wat zijn laatste clip zou worden toen hij te horen kreeg dat artsen niets meer voor hem konden doen. Dat blijkt uit de BBC documentaire David Bowie: The Last Five Years.

Door ANP - 6-1-2017, 11:25 (Update 6-1-2017, 11:25)

“Ik hoorde pas achteraf dat hij in de week dat we de videoclip opnamen te horen kreeg dat het over was”, zegt Johan Renck, de regisseur van de video bij Lazarus, in de documentaire die zaterdag wordt uitgezonden. “Ze staakten de behandeling, zijn ziekte had gewonnen.”

Volgens de regisseur heeft de clip, waarin Bowie in bed ligt met verband om zijn hoofd en knopen op zijn ogen, niets te maken met het naderende einde van de zanger. “Voor mij gaat het om het bijbelse aspect van het nummer. De man die weer op zou staan. We deden dat enkel omdat ik dat beeld mooi vond.”

Producer Tony Visconti, die jarenlang samenwerkte met Bowie, zegt in de documentaire dat de zanger ‘op de toppen van zijn kunnen’ was tijdens de opnamen van Blackstar. Het album, Bowies laatste plaat, verscheen op 8 januari 2016, de 69e verjaardag van de zanger. Twee dagen later stierf Bowie.

“David had geweldige, grootse ideeën”, zegt Visconti. “Bekend en beroemd worden betekende voor hem alleen maar dat hij zijn plannen waar kon maken. Daar ging het hem om, hij wilde niet per se beroemd worden.”