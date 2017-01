Ali sprak met Joodse organisaties over ophef

AMSTERDAM - Ali B heeft een gesprek in ‘rustige en respectvolle sfeer’ gehad met de voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Aanleiding was de ophef die is ontstaan rondom Ali’s nieuwe single Dat is Money.

Door ANP - 6-1-2017, 12:40 (Update 6-1-2017, 12:40)

Daarin rapt Ali: ‘maar ik ben op me money als een jew, dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood’. De tekst werd opgevat als antisemitisch, wat Ali direct ontkende. Na een gesprek met de rapper is ook CJO-voorzitter Ron van der Wieken van mening dat Ali geen kwaad in de zin had.

“Het was niet zijn intentie om Joden te beledigen”, valt te lezen in het verslag van het gesprek. “Hij bedoelde zijn gewraakte opmerking veeleer als een compliment: ‘joden zijn slim en ik geef nu als moslim aan dat ik die Joodse eigenschap ook heb’. Ron van der Wieken gaf aan dat een dergelijk ‘compliment’ gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden en - ook als het door Ali niet zo bedoeld is - open staat voor misbruik.”

Ali toonde begrip voor het standpunt van de CJO, waarin diverse Nederlandse Joodse organisaties zijn verenigd. “Het speet hem zeer dan een dergelijk misverstand in het leven is geroepen en hij gaf nogmaals aan dat hij in het geheel geen anti-joodse gevoelens koestert.”

Volgens de CJO-voorzitter is er geen sprake van antisemitisme, maar heeft Ali ‘door gebrek aan kennis van de geschiedenis op een heel verkeerde en zelfs wat bizarre wijze gebruik gemaakt van een buitengewoon hardnekkig vooroordeel ten opzichte van Joden’. Wat de organisatie betreft is het incident ‘gesloten’.