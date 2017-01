Drake best geklede man volgens GQ

ANP Drake best geklede man volgens GQ

NEW YORK - Drake ging het afgelopen jaar het meest stijlvol door het leven. De zanger is door mannenblad GQ uitgeroepen tot best geklede man van 2016.

Door ANP - 6-1-2017, 14:56 (Update 6-1-2017, 14:56)

GQ prijst onder meer de outfit die Drake droeg in de video bij Hotline Bling. “De clip, die eindeloos ronddoolde over het internet, was een cultureel hoogtepunt vanwege het knullige dansje, de intieme tekst maar ook vanwege de baggy coltrui, trainingsbroek en Timberlands”, meent het tijdschrift. “Hij bewijst dat het mogelijk is er cool uit te zien in een outfit die in een goedkopere uitvoering alleen goed is om in op de bank te hangen.”

Drake, die volgens GQ al jaren met succes aan ‘het verfijnen van zijn unieke look’ werkt, stoot acteur Eddie Redmayne van de eerste plaats. Hij staat dit jaar op de tweede plek. Acteur Luke Evans staat op de derde plek. “Hij is gegroeid van Hobbit-bondgenoot naar een internationale hartenbreker.”