ANP Sheeran 'binnen vier maanden' naar Nederland

HILVERSUM - Ed Sheeran komt mogelijk al snel voor een of meerdere concerten naar Nederland. Daarop hintte de Britse singer-songwriter vrijdagmiddag op 3FM in gesprek met dj Frank van der Lende.

Door ANP - 6-1-2017, 17:24 (Update 6-1-2017, 17:24)

"Ik kom heel snel weer naar Nederland", zei Ed. "Ik kan nog niet precies zeggen wanneer, maar het is ergens in de komende vier maanden." Van der Lende gokte vervolgens willekeurig de datum 3 maart en daarmee zat hij er niet ver naast, aldus Ed.

De zanger onthulde in het gesprek ook dat hij tijdens zijn jaar radiostilte overwoog om naar Nederland te verhuizen. "Ik ben naar Amsterdam geweest om samen met Passenger op te treden en daarna heb ik Eindhoven bezocht om een vriend op te zoeken die daar woont. Ik was eigenlijk op zoek naar een huis hier, net buiten Amsterdam", zei Ed. Of die plannen nog doorgaan, vertelde hij niet.

Ed bracht vrijdagochtend voor het eerst sinds juni 2014 nieuwe muziek uit. Castle On The Hill en Shape Of You zijn de voorlopers van zijn derde studioalbum, dat later dit jaar verschijnt. De plaat heet ÷ en is de opvolger van + uit 2011 en x uit 2014.