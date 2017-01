The Voice of Holland teert in op kijkers

HILVERSUM - The Voice of Holland blijft aan kop in de lijst van best bekeken vrijdagavondprogramma's, maar teert na het kerstreces wel in op het aantal kijkers. Vrijdagavond trok de tweede ronde van de knockouts 2.125.000 kijkers. Dat is het laagste kijkcijfer van dit zevende seizoen dat in november opende met 2.761.000 kijkers. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 7-1-2017, 9:52 (Update 7-1-2017, 9:52)

Deze week hadden coaches Waylon en Sanne Hans de taak vier van hun teamleden naar huis te sturen en te bepalen welke talenten ze meenemen naar de liveshows die vrijdag 13 januari beginnen. Twee weken geleden kozen Ali B en Guus Meeuwis al hun talenten voor de liveshows uit. Vorige week was The Voice of Holland wegens de feestdagen niet op televisie.

De top 3 van de best beken programma's van vrijdagavond bestaat verder uit het NOS Journaal (1.849.000 kijkers) en Flikken Maastricht (1.717.000 kijkers).