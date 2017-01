Australische filmprijzen voor La La Land

LOS ANGELES - La La Land heeft vrijdagavond twee belangrijke Australische filmprijzen gewonnen. De romantische musicalfilm van Damien Chazelle won de award voor beste film en hoofdrolspeelster Emma Stone ging met de prijs voor beste actrice naar huis.

Door ANP - 7-1-2017, 10:50 (Update 7-1-2017, 10:50)

De Australian Academy of Cinema and Television Arts International Awards (AACTA) werden werden vrijdagavond voor de zesde keer uitgereikt in Hollywood in Los Angeles. Mel Gibson, Nicole Kidman, Emma Stone, Luke Hemsworth, Sacha Baron Cohen, Sunny Pawar en Dev Patel woonden de ceremonie bij.

Mel Gibson won de award voor beste regie voor zijn oorlogsfilm Hacksaw Ridge. De film Manchester by the Sea sleepte twee prijzen in de wacht. Casey Affleck won de prijs voor beste mannelijke hoofdrolspeler, terwijl Kenneth Lonergan de prijs voor beste scenario won. De Britse acteur Dev Patel en de Australische actrice Nicole Kidman kregen beide een award in de wacht voor hun rollen in de film Lion.

La La Land maakt dit weekend kans op nog meer filmprijzen. De film sleepte zeven nominaties in de wacht voor de Golden Globes en is daarmee de grootste kanshebber. De Golden Globes worden zondagavond uitgereikt in Beverly Hills.