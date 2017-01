Aanpassen Hollywoodbord was 'marihuana-kunst'

LOS ANGELES - De grappenmaker die tijdens de jaarwisseling het beroemde Hollywood-bord in Los Angeles veranderde in Hollyweed, deed dit uit liefde en als een eerbetoon aan zijn voorganger die in 1976 hetzelfde deed als protest tegen het toenmalige verbod op het roken van wiet. In een interview dat hij gaf aan The Hollywood Reporter noemt hij het marihuana-kunst.

7-1-2017

''Ik deed het uit liefde en een soort van vrede van binnenuit'', zegt de man, die zich Jesus Hands noemt. ''2016 was een zwaar jaar voor een heleboel mensen'', legt hij uit. ''Het was aanvankelijk iets heel persoonlijks en dat is het nog steeds. Het was een privédaad en ook een eerbetoon aan wijlen Daniel Finegood, de kunstenaar die hetzelfde deed in 1976. Ik voelde me aangesproken door zijn boodschap en ik vond dat ik die boodschap moest delen. Het werd gaandeweg gewoon een kunstwerk, maar het werd zoveel meer door de interpretaties die mensen eraan gaven. Marihuana-kunst, dat is wat het is."

De Amerikaanse staat Californië heeft het roken van wiet in november gelegaliseerd, nadat de inwoners zich in meerderheid ervoor hadden uitgesproken tijdens een volksraadpleging. Op de vraag of het moeilijk was de letters te veranderen zegt de dader: ''Het was een spirituele ervaring. Het nam nog best veel tijd in beslag. Het duurde een paar uur. Ik had wat te veel hooi op mijn vork genomen." Wel verbaasde hij zich over het zwerfafval. ''Zoveel troep. Ik heb de plek schoner achtergelaten dan het was. Beschouw het maar als vrijheid van meningsuiting, het was geen vandalisme."

De politie van Los Angeles heeft de man nog niet kunnen verhoren, maar de verdachte is niet bang. "Ik was slechts de boodschapper. Het gaat om het verbinden van mensen. Er zat een boodschap achter, eentje van vrede en liefde en kijk eens hoe aanstekelijk het is. Als iemand nu opkijkt, herinnert hij zich mijn boodschap."